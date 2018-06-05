Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Начало работ: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в ремонт Сторонами. Окончание работ: не более 80 рабочих дней (определяется по итогам запроса предложений) от даты начала производства работ.