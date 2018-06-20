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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставления услуг мобильной (сотовой) связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 905 005-18-65
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
akopytov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Копытов Андрей Не
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставления услуг мобильной (сотовой) связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817237Дата и время окончания срока приема заявок Предоставления услуг мобильной (сотовой) связиБелорецкий
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817237Дата и время вскрытия заявок Предоставления услуг мобильной (сотовой) связиБелорецкий
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 17:0023.07.2018 17:0023.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817237Подведение итогов не позднее Предоставления услуг мобильной (сотовой) связиБелорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставления услуг мобильной (сотовой) связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
63.99.10.140
64.20.11.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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