ОЗП-053-ТМЦ-18 на право заключения договора на поставку смеси сухой гидроизоляционной для нужд ООО «Тюмень Водоканал».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты поставки всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных. Условия поставки: Доставка продукции до склада Заказчика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Срок поставки: в течение 14 дней с момента подписания договора.