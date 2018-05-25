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    Главная / Торги / Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620

    Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2018 20:0025.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817233Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620Златоуст, Парковый проезд 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817233

    Уникальный номер закупки

    839

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-90-38

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts31@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сельскова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст, Парковый проезд 1

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2018 20:00 GMT +325.05.2018 20:0025.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817233Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620Златоуст, Парковый проезд 1

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 06:0028.05.2018 06:0028.05.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817233Дата и время вскрытия заявок Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620Златоуст, Парковый проезд 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201828.05.2018 14:0028.05.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817233Подведение итогов не позднее Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620Златоуст, Парковый проезд 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620

    Начальная цена

    475 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 755,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.112

    Бумага офсетная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для печати офсетная марки "А" пл.70, ширина 620"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
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