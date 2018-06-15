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    Главная / Торги / Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ520-2011

    Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ520-2011

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 13:0015.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП829089Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ 520-2011 производства Минский Подшипниковый заводЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП829089

    Уникальный номер закупки

    156084

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ520-2011

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2018 08:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    ТЗ

    Проект договора

    существенные условия поставки

    Формы для заполнения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ZoyaShitkova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиткова Зоя Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    подшипники, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ 520-2011 производства Минский Подшипниковый завод

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 15:3031.08.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП829089Подведение итогов не позднее Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ 520-2011 производства Минский Подшипниковый заводЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники виброустойчивого исполнения ГОСТ 520-2011 производства Минский Подшипниковый завод

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10.124

    Подшипники качения роликовые с длинными цилиндрическими роликами радиальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "подшипник 30-3638 АМНК5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "подшипник 30-3630 АМНК5"

    Кол-во: 20

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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