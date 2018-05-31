Лот 1

Комплекты приводной арматуры: 1. кран шаровой регулирующий КШТВ 20-100-ЛЭ Dn 100 Pn 20 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 2 комплектов. 2. кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dn 50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 4 комплектов.