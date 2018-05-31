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Номер извещения
ГП817231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приводная арматура в количестве 6 комплектов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-33
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
zorinang@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зорина Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекты приводной арматуры: 1. кран шаровой регулирующий КШТВ 20-100-ЛЭ Dn 100 Pn 20 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 2 комплектов. 2. кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dn 50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 4 комплектов.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.08.201810.08.2018 12:0010.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817231Подведение итогов не позднее Комплекты приводной арматуры: 1. кран шаровой регулирующий КШТВ 20-100-ЛЭ Dn 100 Pn 20 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 2 комплектов. 2. кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dn 50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 4 комплектов.Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекты приводной арматуры: 1. кран шаровой регулирующий КШТВ 20-100-ЛЭ Dn 100 Pn 20 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали, шаровая пробка из нержавеющей стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 2 комплектов. 2. кран шаровой регулирующий КШТВ 40-50-ЛЭ Dn 50 Pn 40 с линейной расходной характеристикой, фланцевый, из углеродистой стали; механизм электрический однооборотный фланцевый МЭОФ-250/25-0,25ЕА 06К-У2 с контроллером КИМ1 в количестве 4 комплектов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Изготовление и поставка Комплектов приводной арматуры в количестве 6 комплектов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до склада Заказчика: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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