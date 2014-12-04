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Номер извещения
ГП411714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МФУ Ricoh Aficio MP W 2401 формат 0 с дополнительными опциями (1 комплект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 628-45-68
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
smirnov@tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.12.2014 17:00 GMT +304.12.2014 17:0004.12.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411714Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 14:0008.12.2014 14:0008.12.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411714Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401Москва
Дата и время проведения
11.12.2014 12:0011.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411714Дата и время проведения Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2014 12:5717.12.2014 12:5717.12.2014 12:57Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411714Подведение итогов не позднее Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МФУ Ricoh Aficio MP W 2401
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
См. Состав заказа
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До 24 декабря 2014 года, г. Москва, Архангельский переулок, д.8/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
3000000
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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