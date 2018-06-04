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    Главная / Торги / Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский».

    Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817225Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 05:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    ТЗ

    Типовой Договор

    Система контроля

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-61-53

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    sergey.shimko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шимко Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 08:00 GMT +304.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817225Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 08:0004.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817225Дата и время вскрытия заявок Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 08:0022.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817225Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817225Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Разрез «Нерюнгринский», 678960, ул. Разрезовская д. 15, г. Нерюнгри, РС (Якутия).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 90 дней с даты подписания Акта приёмки в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.25.000

    Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель ПЭДВ-250-320"

    Кол-во: 5

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    Прием заявок:
    02.03.2021 12:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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