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Номер извещения
ГП817225
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 05:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-61-53
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
sergey.shimko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шимко Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 08:00 GMT +304.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817225Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 08:0004.06.2018 08:0004.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817225Дата и время вскрытия заявок Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 08:0022.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817225Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201822.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817225Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания. Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение услуг по капитальному ремонту электродвигателей ПЭДВ 250-320 к насосам ЭЦВ 14-210-300 для филиала АО ХК «Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский», согласно Технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Разрез «Нерюнгринский», 678960, ул. Разрезовская д. 15, г. Нерюнгри, РС (Якутия).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
27.11.25.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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