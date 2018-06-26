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    Главная / Торги / Производственное оборудование

    Производственное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 11:3026.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817626Дата и время окончания срока приема заявок Поставка производственного оборудованияТындаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817626

    Уникальный номер закупки

    24/МТВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Производственное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 02:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора поставки

    Закупочная документация

    ТЗ на вулканизатор

    ТЗ на пресс

    ТЗ на опрессовочный станок

    Приложение №1 к договору (Спецификация)

    Приложение №2 к договору (система контроля)

    Анкета Участника

    Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка производственного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817626Подведение итогов не позднее Поставка производственного оборудованияТында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка производственного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ст. Верхнезейск ДВЖД, Код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаемые условия оплаты. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    29.42.34.590

    Прессы гидравлические без числового программного управления прочие

    29.56.23.423

    Вулканизаторы для ремонта местных повреждений покрышек

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок опрессовочный для работы с РВД (с функцией окорки) SOFL JSSG-51-2 или аналог согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пресс электрогидравлический Nordberg N36100E или аналог согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вулканизатор напольный Trommelberg NV-004 или аналог согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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