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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817626
Уникальный номер закупки
24/МТВ
Наименование закупки
Производственное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 02:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка производственного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка производственного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ст. Верхнезейск ДВЖД, Код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
29.42.34.590
29.56.23.423
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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