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Номер извещения
ГП817224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 05:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-45
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
irina.kalinina1@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Калинина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 11:15 GMT +329.05.2018 11:1529.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817224Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 11:1529.05.2018 11:1529.05.2018 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817224Дата и время вскрытия заявок Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 10:0031.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817224Подведение итогов не позднее Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817224Подведение итогов не позднее Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Вала 3452.003.000.2 главного в сборе для дробильно-сортировочного оборудования СМД -118 для нужд ООО "Эльгауголь" (базис поставки DDP ст. Верхнезейск ДВ ЖД, либо Улак ДВ ЖД)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Цена за единицу продукции должна включать стоимость транспортировки, упаковки и т.п. до станции назначения согласно отгрузочным реквизитам: Контейнерные отправки (20т/40т футовые контейнеры) ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ КОНТЕЙНЕРОПОЛЬЗОВАНИЕ ПОД ВЫГРУЗКОЙ НА ПУТЯХ НЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СРОКОМ НА 10 СУТОК: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108. В особых отметках указывать: с подачей на Верхний Улак (груз для ООО «Эльгауголь»). Повагонные отправки: DDP, ст. Верхнезейск ДВ ЖД (код 913206): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь», код 9559, ОКПО 13141274. Отправка багажом: DDP, ст. Улак (Амурская область): Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Условия поставки: - ООО «Азимут» (МСК, С-Пб, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тында, Хабаровск, Владивосток) и ООО «АЛК» (г.Благовещенск) (одно место отгрузки не должно превышать 100 кг и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг). Автодоставка, ЖД доставка (крытые вагоны): - ООО «Продис-ДВ» (г. Благовещенск, контактное лицо Гензель Альфред Юрьевич, тел. 8-914-606-15-07) любой вес и объем. Адрес выгрузки ТМЦ: п. Горный, 4 км, склад БМТС Грузополучатель: ООО «Эльгауголь» Контактные лица грузополучателя ООО «Эльгауголь»: - Савельев Владимир Юрьевич, тел. 8-914-116-45-55 - Молоканов Олег Владимирович, тел. 8-924-116-00-25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.32.30.390
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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