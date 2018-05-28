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Номер извещения
ГП817378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение метизной продукции для нужд АО ХК Якутуголь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 05:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-12
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Shumilina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумилина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение метизной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 11:00 GMT +328.05.2018 11:0028.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817378Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение метизной продукцииНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 11:0028.05.2018 11:0028.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817378Дата и время вскрытия заявок Приобретение метизной продукцииНерюнгри
Подведение итогов не позднее
22.10.2018 04:0022.10.2018 04:0022.10.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817378Подведение итогов не позднее Приобретение метизной продукцииНерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение метизной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2523
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.74.11.111
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 300
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