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    Главная / Торги / Приобретение метизной продукции для нужд АО ХК Якутуголь

    Приобретение метизной продукции для нужд АО ХК Якутуголь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 11:0028.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817378Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение метизной продукцииНерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение метизной продукции для нужд АО ХК Якутуголь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 05:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    л

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-12

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Shumilina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумилина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение метизной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 11:00 GMT +328.05.2018 11:0028.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817378Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение метизной продукцииНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 11:0028.05.2018 11:0028.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817378Дата и время вскрытия заявок Приобретение метизной продукцииНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2018 04:0022.10.2018 04:0022.10.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817378Подведение итогов не позднее Приобретение метизной продукцииНерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.10.201822.10.2018 04:0022.10.2018 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817378Подведение итогов не позднее Приобретение метизной продукцииНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение метизной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2523

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.74.11.111

    Винты и болты без головок из стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    21.05.2018

    л

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 20х70,110 ГОСТ 22353-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Болт 16х65,110 ГОСТ 22353-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Болт 16х50,110 ГОСТ 22353-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Болт 16х40,110 ГОСТ 22353-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Болт М20х90 8.8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Болт М20х80 8.8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Болт М20х60 8.8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Болт М16-6gх 70 .58"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Гайка М 20-6Н .4.019"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Гайки М16 5.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Гайка шестигранная корончатая d=24"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Гайка шестигранная корончатая d=22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Гайка M16 DIN 985"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Гайка M14 DIN 985"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Гайка M12 DIN 985"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Гайка M10 DIN 985"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Гайка M8 DIN 985"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Гайка M6 DIN 985"

    Кол-во: 500

    "Позиция 19"

    "Болт М16х70 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Болт М 10х40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Болт М14х80 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Болт М12х70 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Болт М10х70 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Болт М8х60 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Болт М6х50 DIN 933-A2/AISI 304"

    Кол-во: 300

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