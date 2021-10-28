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Номер извещения
2032500000821000142
Уникальный номер закупки
2032500000821000142
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 2032500000821000142
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.10.2021 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2032500000821000142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Начальная цена
176 005,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов