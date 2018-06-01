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    Главная / Торги / закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817338Дата и время окончания срока приема заявок закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817338

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор

    Заявка на участие (приложение № 1)

    Таблица формата Excel "коммерческие условия" (приложение № 2)

    Инструкция

    О приглашении к участию в процедуре запроса предложений

    Требования по отгрузке товара

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13467

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 15:00 GMT +301.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817338Дата и время окончания срока приема заявок закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 15:0001.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817338Дата и время вскрытия заявок закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 17:0020.07.2018 17:0020.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817338Подведение итогов не позднее закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 17:0020.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817338Подведение итогов не позднее закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка цемента для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с приложением № 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки товара в пункт назначения в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    типовой договор

    18.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б Гост 31108-2016"

    Кол-во: 380

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