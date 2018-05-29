Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Рукава высокого давления 3кв.2018г.

    Рукава высокого давления 3кв.2018г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 23:0029.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817215Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давления 3кв.2018г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Рукава высокого давления 3кв.2018г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3181

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рукава высокого давления 3кв.2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 23:0015.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817215Подведение итогов не позднее Рукава высокого давления 3кв.2018г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукава высокого давления 3кв.2018г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Просьба предоставить два варианта оплаты: 1. Отсрочка платежа 15 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 4411445"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 4454645"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 4454884"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 4456314"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ШЛАНГ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 4411441"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4306241"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4203179"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4458841"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4437913"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4347824"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4325452"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ШЛАНГ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 4325451"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4614776"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4411446"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4614775"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4454878"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4411440"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4456269"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4466601"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4411438"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4411442"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4466597"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4614777"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4401954"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4349967"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ EX-1900 4367367"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013844
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    591745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП145676
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    539114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    526 675
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225335
    РТИ/графит_фторопласт
    РТИ/графит_фторопласт
    590973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225189
    РТИ/Рукава
    РТИ/Рукава
    590429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225068
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    590293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201869
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): Тройники, отводы. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР):...
    585967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 775 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201867
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА....
    585961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 262 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:27
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП932341
    Реализация невостребованных МТР (Краснодарский край, Крымский район, х. Могукоровский)
    Реализация невостребованных МТР (Краснодарский край, Крымский район, х. Могукоровский)
    262309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2020 10:30(GMT+03:00)
    830
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить