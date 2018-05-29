Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.

    Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 23:0029.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817213Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3181

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 23:0015.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817213Подведение итогов не позднее Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для гидравлических экскаваторов и бульдозеров 3кв.2018г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 АО "Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Просьба предоставить два варианта оплаты: 1. Отсрочка платежа 15 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИКСАТОР ЗУБА В СБ.РС750SE-7 КР85Х"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "РУКАВ КОНЦЕВОЙ Р-17Б"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "РЕМЕНЬ ДВС HITACHI KC7802211370"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "РЕМЕНЬ ДВС HITACHI 3290155"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ПАЛЕЦ КРЕПЛЕНИЯ КОРОНОК PC-750SE-7 209-70-54240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "КОРОНКА КОВША PC-750SE-7 209-70-542"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "КОЛЬЦО ПОД ФИЛЬТР HITACHI KC6521022075"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "ЗУБ КОВША СКАЛЬНЫЙ РС750SE-7 K85RC-B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ГИДРОМОТОР С БЛОКОМ КЛАПАНОВ A6VM107HA1T/63WVABW370A-SK+BVD20 A6VM107HA1T/63WVABW370A-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "КРЕСТОВИНА 17М-20-41120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "КОРОНКА РЫХЛИТЕЛЯ Д-275 195-78-21331"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ГИДРОМОТОР 708-7W-00021 708-7W-00021"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ГАЙКА 17М-71-21530"

    Кол-во: 56

    "Позиция 14"

    "БОЛТ 195-71-52280"

    Кол-во: 56

    "Позиция 15"

    "СТУПИЦА БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 17А-27-11152 17А-27-11152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "СЕГМЕНТ 17А-27-11630"

    Кол-во: 18

    "Позиция 17"

    "КОЛЬЦО 195-22-12640"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ГАЙКА 01803-02430"

    Кол-во: 54

    "Позиция 19"

    "БОЛТ СЕГМЕНТА D155C-1 178-27-11150"

    Кол-во: 54

    "Позиция 20"

    "ШТИФТ HITACHI EX 1900 J401640"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "ШАРНИР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГУСТОЙ СМАЗКИ УГЛОВОЙ EX-1900 4303480"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "ШАРНИР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГУСТОЙ СМАЗКИ УГЛОВОЙ EX-1900 4188721"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "УПЛОТНЕНИЕ РУКОЯТЬ-КОВШ HITACHI EX 1900 4100191"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "УПЛОТНЕНИЕ HITACHI EX 1900 A811210"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "УПЛОТНЕНИЕ EX-1900 4129736"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "УПЛОТНЕНИЕ EX-1900 4112238"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА EX-1900 4640382"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ EX-1900 4349519"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "РЕМКОМПЛЕКТ EX-1900 4660159"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "РЕМКОМПЛЕКТ EX-1900 4475376"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 349D 2213775"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА EX-1900 4364759"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА EX-1900 3003341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "РЕЛЕ EX-1900 4352729"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "РЕЛЕ EX-1900 4414207"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА EX-1900 4352606"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "ПЫЛЬНИК ГИДРОЦИЛИНДРА СТРЕЛЫ EX-1900 4392354"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ПЫЛЬНИК EX-1900 4143622"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "ПРОСТАВКА EX-1900 4458909"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "ПРОСТАВКА EX-1900 4319917"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "ПРОСТАВКА EX-1900 4695892"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "ПОТЕНЦИОМЕТР ДЛЯ РУЧНОГО КОНТРОЛЛЕРА 4721186"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "ПАЛЕЦ КОРОНКИ W40AE 740302"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "ПАЛЕЦ КОРОНКИ HITACHI EX-1900 75SV2PN-C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "ПАЛЕЦ КОРОНКИ EX-1900 YA00033977"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "ПАЛЕЦ КОВША HITACHI EX1900-6 3092016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ОСЬ EX-1900 8085340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "НАСОС-ДОЗАТОР СИСТЕМЫ СМАЗКИ EX-1900 4182051"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ EX-1900 4067833"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ HITACHI EX1900-6 4621572"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "КОРОНКА КОВША HITACHI EX-1900 75SV2RXL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "КОРОНКА КОВША EX-1900 YA00034312"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "КОРОНКА W40AE 740110"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА EX-1900 4380404"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА EX-1900 4380403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "КОМПРЕССОР ВОЗДУШНОГО СИГНАЛА EX-1900 4708359"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ EX-1900 4390085"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ EX-1900 830201"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ EX-1900 830619"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ EX-1900 695006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "КЛАПАН МЕХАНИЗМА ХОДА EX-1900 4386596"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "ЗАЩИТА ЩЕКИ КОВША EX-1900 YA00040078"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ HITACHI 4456580"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ EX-1900 F120LS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ EX-1900 F120LSRH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ EX-1900 F120LSLH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ЗАЩИТА МЕЖЗУБЬЕВАЯ EX-1900 WS-140-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "ЗАЩИТА БОКОВОЙ СТЕНКИ КОВША 125-0800-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "ЗАЩИТА АДАПТЕРА EX-1900 740501"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "ЗАЩИТА АДАПТЕРА EX-1900 YA00034317"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ YA00010954"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "ДВИГАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА EX-1900 4294214"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ГИДРОМОТОР ПРИВОДА КОМПРЕССОРА EX-1900 4396127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ГАЙКА БОЛТА HITACHI 4189671"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "ВТУЛКА РАСПОРНАЯ EX-1900 4456146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "ВТУЛКА ГИДРОЦИЛИНДРА СТРЕЛЫ EX-1900 834305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "ВТУЛКА HITACHI EX 1900 4290514"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "ВТУЛКА HITACHI EX 1900 4454646"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "ВТУЛКА EX-1900 4319916"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "ВТУЛКА EX-1900 4136526"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "ВТУЛКА EX-1900 3041957"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "ВТУЛКА EX-1900 4198312"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "ВТУЛКА EX-1900 4098101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "ВТУЛКА EX-1900 4202256"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "БОЛТ ТРАКОВЫЙ HITACHI 3079376"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "БОЛТ HITACHI EX 1900 М341020"

    Кол-во: 32

    "Позиция 87"

    "ФОРСУНКА 81713A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "ЗУБ КОВША K85RC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ HIL780-7A 11N6-90700"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "РЕМЕНЬ HIL780-7A 3289997"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "ПЕРЕХОДНИК С МАХОВИКА НА КАРДАННУЮ ПЕРЕДАЧУ (НL780-7A) 81L6-00940"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "КРЕСТОВИНА КАРДАНА HIL780-7A 100-7C-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ HIL780-7A ZGAQ-01634"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА 31LH-30080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "ВАЛ КАРДАННЫЙ HIL780-7A 81L6-01160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "НАСОС В СБОРЕ 708-1Т-00421"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ EX-1900 711102"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211065749
    Выполнение работ по диагностике и ремонту стартеров и генераторов автомобилей (Санкт-Петербург)
    Выполнение работ по диагностике и ремонту стартеров и генераторов автомобилей...
    591350
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    976 272
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Аукцион на повышение № ГП902302
    Открытый аукциона в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 14 лотов: Лот № 1 - «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39041Д, гос. номер 9753СА64, инв. номер 00004651» Лот № 2 - «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39041Д, гос. номер 9748СА64, инв. номер 00004644» Лот № 3 – «Реализация внедорожного транспортного средства ТРЭКОЛ-39293Д, гос. номер 0675СМ64, инв. номер 00011460» Лот № 4 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34036-11ПМ, гос. номер 4309СН89, инв. номер 00002942» Лот № 5 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос.номер 2731СН89, инв. номер 00000954» Лот № 6 –«Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос.номер 2732СН89, инв. номер 00000955» Лот № 7 – «Реализация гусеничного тягача ГАЗ-34037-11П, гос. номер 4308СН89, инв. номер 00002943» Лот № 8 - «Реализация транспортно-технологической машины ТТМ-3902бур, гос.номер 7754СА64, инв. номер 00004656» Лот № 9 – «Реализация транспортно-технологической машины ТТМ-3902бур, гос.номер 7776СА64, инв.номер 00004657» Лот № 10 – «Реализация снегоболотохода ТТМ-3902ГР, гос.номер 4701АЕ64, инв.номер 00009510» Лот № 11 - «Реализация снегоболотохода ТТМ-3902ГР, гос.номер 4702АЕ64, инв.номер 00009509» Лот № 12 – «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 8901, гос.номер 1687СВ64, инв.номер 00005440» Лот № 13 – «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 8901, гос. номер 1658СВ64, инв.номер 00005443» Лот № 14- «Реализация прицепа ТРЭКОЛ 890, гос. номер 1662СВ64 , инв. номер 00005438»
    Открытый аукциона в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения...
    203901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    5 506 000
    Лоты:
    14
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить