Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 2032500000821000140

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 2032500000821000140 Уникальный номер закупки 2032500000821000140 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 2032500000821000140 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Все закупки и тендеры НКО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОНД РЕМОНТА МКД" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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