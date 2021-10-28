www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
2032500000821000140
Уникальный номер закупки
2032500000821000140
Наименование закупки
Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 2032500000821000140
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.10.2021 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2032500000821000140Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядной организацией гарантийным обязательствам в отношении проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Шахунья, с. Черное, ул. Молодежная, д. 14 43.91.19.190. Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Начальная цена
848 070,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов