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    Главная / Торги / Автошины 3-4 квартал 2018г.

    Автошины 3-4 квартал 2018г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2018 23:0029.05.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817200Дата и время окончания срока приема заявок Автошины 3-4 квартал 2018г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817200

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины 3-4 квартал 2018г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3181

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автошины 3-4 квартал 2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 23:0015.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817200Подведение итогов не позднее Автошины 3-4 квартал 2018г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автошины 3-4 квартал 2018г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО Дальвосттрейд" Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: г.Райчихинск, ул. Пономаренко,4 Контейнерами: ст.Благовещенск, Забайкальской ж/д, Кол станции - 954704 Вагонами: ст.Холодный Ключ, Забайкальской ж/д, Код станции - 956709 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Контейнерами: ст. Абакан, Красноярской ж/д, Код станции - 888004 Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904 ОАО «Красноярсккрайуголь" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: РФ, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103. Вагонами: Станция Кильчуг , Красноярской Ж.Д. Код станции: 889007 ООО "РАЗРЕЗ "САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Контейнерами: станция Базаиха, Красноярской ж.д. Код станции: 892103 Вагонами: Станция Саянская Абаканское отделение Красноярской ж.д. Код станции: 889100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Просьба предоставить два варианта оплаты: 1. Отсрочка платежа 15 дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 дней от даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    45.31.11.000

    Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АВТОШИНА 27.00 R49"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "АВТОШИНА 24.00 R35 БЕЛ-202"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "АВТОШИНА 425х85 R21 0-184 TYREX GRG POWER ОМСКШИНА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "АВТОШИНА 235/70 R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "АВТОШИНА 27.00 R49"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "АВТОШИНА 185х75 R16 КАМА ЕВРО 519 ЗИМА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "АВТОШИНА 26,5 R25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "АВТОШИНА 24.00 R35 БЕЛ-202"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "АВТОШИНА 8.25-15 NHS ADVANCE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "АВТОШИНА 425х85 R21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "АВТОШИНА 29,5R25 TB598S E4 V0LVO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "АВТОШИНА 20,5-25 NORTEC ER-205 16 PR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "АВТОШИНА 16.00 R20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "АВТОШИНА 16.00-24 Я-140"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "АВТОШИНА 8,25 R20 АЛТАЙШИНА (133/131К PR 14 99PSI)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "АВТОШИНА 24.00 R35 БЕЛ-202"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "АВТОШИНА 21.00 R35 БЕЛШИНА 202Е-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "АВТОКАМЕРА 320х508 (12.00-20)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "АВТОКАМЕРА 260х508 (9.00-20)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "АВТОШИНА YOKOHAMA 45/65-45 Y524R"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "АВТОШИНА 33.00-51"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "АВТОШИНА 24.00 R35 TRIANGLE TB526S E-4 T2 TL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "АВТОШИНА 225/75 R16 КАМА 219"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "АВТОШИНА 16.00-24 Я-140"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "АВТОШИНА 12.00 R18 КИ115А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "АВТОКАМЕРА 12.00-18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "АВТОШИНА 33.00-51"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "АВТОШИНА 235х75 R15 FORWARD PROFESSIONAL 520"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "АВТОКАМЕРА R16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "АВТОШИНА 9.00-20 (260-508) 0-40 БМ 12 СЛ. ОМСКШИНА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "АВТОШИНА 425х85 R21"

    Кол-во: 9

    "Позиция 32"

    "АВТОШИНА 29,5R25 TRIANGLE TB516 L3 TL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "АВТОШИНА 315/80 R22,5 156/150К ТУ2521-002-98358561-21010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "АВТОШИНА 275/70 Р16 ТОЙОТА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "АВТОШИНА 260х508Р О-40 БМ-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "АВТОШИНА 240х508Р У-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "АВТОШИНА 15,5-38 Ф-2АД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "АВТОШИНА 265х65 R17 BRIDGESTONE DM-V1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "АВТОШИНА 240х508Р У-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "АВТОШИНА 225х75 R16 ЗИМА (ШИПЫ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "АВТОШИНА 205х55 R16 BLIZZAK RFT 91Q"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "АВТОШИНА 280х508Р И-281 У-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "АВТОШИНА BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V1 275х70 R16 114R TUBELESS RADIAL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "АВТОШИНА 320х508 ИД-304 У-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "АВТОШИНА 315/80 R22,5 156/150К ТУ2521-002-98358561-21010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "АВТОШИНА 260х508Р О-40 БМ-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "АВТОШИНА 225х55 R18 BRIDGESTONE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "АВТОШИНА 205х70х15(КАМА, ЗИМА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "АВТОШИНА 300х508 КАМАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "АВТОШИНА 225/75 R16 K153"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "АВТОШИНА 15,5-38 Ф-2АД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "АВТОШИНА 11,2-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "АВТОШИНА 285х60 R18 NOKIAN HAKKAPELIITTA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "АВТОШИНА 260х508Р О-40 БМ-1"

    Кол-во: 20

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