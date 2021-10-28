Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7. 0132300034221000154

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300034221000154 Уникальный номер закупки 0132300034221000154 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7. 0132300034221000154 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. КУЛЕБАКИ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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