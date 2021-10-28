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Номер извещения
0132300034221000154
Уникальный номер закупки
0132300034221000154
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7. 0132300034221000154
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.10.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300034221000154Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений, расположенных на территории городского округа город Кулебаки по адресам: г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 45 кв. 32, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 76 кв.1, с. Саваслейка, ул. Молодежная, д.7.
Начальная цена
219 284,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов