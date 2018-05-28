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Номер извещения
ГП817198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку лебёдки электрической KDJ-3500E1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-41-23
Факс
Адрес электронной почты
Mikhail.Stepanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лебёдок электрических KDJ-3500E1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817198Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лебёдок электрических KDJ-3500E1Колпино
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 12:0028.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817198Дата и время вскрытия заявок Поставка лебёдок электрических KDJ-3500E1Колпино
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 12:0008.06.2018 12:0008.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817198Подведение итогов не позднее Поставка лебёдок электрических KDJ-3500E1Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лебёдок электрических KDJ-3500E1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.90.40.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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