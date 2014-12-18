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Номер извещения
31401730143
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
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Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2014 08:00 GMT +318.12.2014 08:0018.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401730143Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия) РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2014 08:00GMT +318.12.2014 08:0018.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401730143Дата и время вскрытия заявок Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия) РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.12.201424.12.2014 11:0024.12.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401730143Дата окончания срока рассмотрения заявок Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия) РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
Подведение итогов не позднее
29.12.2014 11:0029.12.2014 11:0029.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401730143Подведение итогов не позднее Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия) РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия)
Начальная цена
8 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
445 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Отсутствуют
29.56.9
Документация лота
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