Модернизация термобарокамеры ТВV-25000 25000 с рабочим объемом 25 м3 («Nema», Германия)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - платеж в размере 40 % производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки комплектующих в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) на территорию Заказчика и предоставления счета Исполнителем; - платеж в размере 40% выплачивается после завершения работ по капитальному ремонту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о готовности Камеры к проведению работ по аттестации и предоставления счета Исполнителем; - окончательный платеж в размере 20% производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ