Комплексная поставка, установка и монтаж оборудования в количестве, определяемом в соответствии с потребностью Заказчика, для оснащения строящегося объекта капитального строительства «Строительство детского сада на 160 мест» 0860200000821006786

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0860200000821006786 Уникальный номер закупки 0860200000821006786 Номер закупки Наименование закупки Комплексная поставка, установка и монтаж оборудования в количестве, определяемом в соответствии с потребностью Заказчика, для оснащения строящегося объекта капитального строительства «Строительство детского сада на 160 мест» 0860200000821006786 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

Все закупки и тендеры ГКУСО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru