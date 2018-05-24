Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком. Если Общая Стоимость Товаров не облагается НДС, то счёт-фактура не выставляется. Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком. Если Общая Стоимость Товаров не облагается НДС, то счёт-фактура не выставляется.