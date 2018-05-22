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Номер извещения
ГП817197
Уникальный номер закупки
56
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку феррованадия в адрес ООО «УМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Феррованадий ФВд50 (FeV80)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2018 11:00 GMT +322.05.2018 11:0022.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817197Дата и время окончания срока приема заявок Феррованадий ФВд50 (FeV80)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2018 11:0022.05.2018 11:0022.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817197Дата и время вскрытия заявок Феррованадий ФВд50 (FeV80)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррованадий ФВд50 (FeV80)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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