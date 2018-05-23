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    Главная / Торги / Закупка блок-модуля на проект КС Славянская

    Закупка блок-модуля на проект КС Славянская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817191Дата и время окончания срока приема заявок Блок-модуль по ТТБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка блок-модуля на проект КС Славянская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ 47-2018

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2475

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.pilipenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Блок-модуль по ТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 11:00 GMT +323.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817191Дата и время окончания срока приема заявок Блок-модуль по ТТБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 11:0023.05.2018 11:0023.05.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817191Дата и время вскрытия заявок Блок-модуль по ТТБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817191Подведение итогов не позднее Блок-модуль по ТТБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок-модуль по ТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Блок-модуль

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP. г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 дней после поставки на склад грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.129

    Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок-модуль"

    Кол-во: 0

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