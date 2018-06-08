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Номер извещения
31806492302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту насосного агрегата СДВ-2700/26,5 КНС-10
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-10 ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 13:00 GMT +308.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492302Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-10 ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 13:0008.06.2018 13:0008.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492302Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-10 ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5Краснодар
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 10:0008.08.2018 10:0008.08.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492302Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-10 ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту КНС-10 ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5
Начальная цена
659 288,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
42.21.1
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
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