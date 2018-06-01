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Номер извещения
ГП817211
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Антикоррозионная защита железобетонных поверхностей и металлоконструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3822
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
d.gadzhieva@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаджиева Дарья Гусейновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 17:00 GMT +301.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817211Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817211Дата и время вскрытия заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
43.34.10
25.11
26.61.9
26.61
45.45.13.120
F
Документация лота
Кол-во: 0
Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 17:00 GMT +301.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817211Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817211Дата и время вскрытия заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
25
25.6
42
25.11
45.45.13.120
F
Документация лота
Кол-во: 0
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