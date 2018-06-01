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    Главная / Торги / Антикоррозионная защита железобетонных поверхностей и металлоконструкций

    Антикоррозионная защита железобетонных поверхностей и металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817211Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817211

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Антикоррозионная защита железобетонных поверхностей и металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ссылка на РД

    Ссылка на РД

    ТЗ

    Проект договора

    ТЗ

    Проект договора

    Документация

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3822

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    d.gadzhieva@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаджиева Дарья Гусейновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    строительство, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 17:00 GMT +301.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817211Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817211Дата и время вскрытия заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №1 – объект: «Строительство автомобильной дороги «МКАД-поселок Коммунарка-аэропорт Остафьево»;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    43.34.10

    Работы малярные

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    26.61.9

    Услуги по производству строительных изделий из бетона

    26.61

    Изделия из бетона, используемые в строительстве

    45.45.13.120

    Работы по защите металлических и железобетонных конструкций от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Ссылка на РД

    17.05.2018

    ТЗ

    17.05.2018

    Проект договора

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2018 17:00 GMT +301.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817211Дата и время окончания срока приема заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2018 17:0001.06.2018 17:0001.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817211Дата и время вскрытия заявок Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817211Подведение итогов не позднее Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к, Лот №2 – объект: «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (этап строительства) №3 (ЦКАД3)».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    25.6

    Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    45.45.13.120

    Работы по защите металлических и железобетонных конструкций от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий)

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Ссылка на РД

    17.05.2018

    ТЗ

    17.05.2018

    Проект договора

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антикоррозионная защита ж/б поверхностей и м/к"

    Кол-во: 0

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