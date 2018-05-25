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Номер извещения
ГП817190
Уникальный номер закупки
197-562/18 от 17.05.18г.
Наименование закупки
закуп прокладок в соответствии с заявкой №197-562/18 от 17.05.18г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 08:00 GMT +325.05.2018 08:0025.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817190Дата и время окончания срока приема заявок 1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 08:0025.05.2018 08:0025.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817190Дата и время вскрытия заявок 1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817190Подведение итогов не позднее 1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817190Подведение итогов не позднее 1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25
G
Документация лота
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