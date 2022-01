закуп прокладок в соответствии с заявкой №197-562/18 от 17.05.18г.

Лот 1

1. Прокладка СНП 24-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2027117) 2. Прокладка СНП 2-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 5 шт. (2027117) 3. Прокладка СНП 3-300-304-F.G. -304 I.R.-METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 3 шт. (2027117) 4. Прокладка СНП 28-300-304-F.G. ASME B16.47 A 304 I.R. O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2027117) 5. Прокладка СНП 2-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 9 шт. (2015359) 6. Прокладка СНП 24-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 6 шт. (2015359) 7. Прокладка СНП 8-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 10 шт. (2015359) 8. Прокладка СНП 10-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 1 шт. (2015359) 9. Прокладка СНП 18-600-304-F.G.-304 I.R.- METAL PLATED CRS O.R. ASME B16.20 в количестве 2 шт. (2015359)