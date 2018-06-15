Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты продукции: Авансовый платеж, в размере 50% от цены Договора, осуществляется Покупателем после двухстороннего подписания Договора, на основании выставленного Поставщиком счета на авансовый платеж, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета Покупателем. Поставщик обязан выставить счет на авансовый платеж не раньше заключения Договора. Окончательный платеж, в размере 50% от цены Договора, осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки всего объема Товара (подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). В случае задержки предоставления Поставщиком счета и(или) счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) продукции: Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента списания предоплаты в размере 50% от цены Договора, с расчетного счета Покупателя. Товар поставляется единой партией.