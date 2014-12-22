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Номер извещения
ГП411708
Уникальный номер закупки
80
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку шамотных изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Изделия огнеупорные шамотные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 13:00 GMT +322.12.2014 13:0022.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411708Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные шамотные Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 13:0022.12.2014 13:0022.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411708Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные шамотные Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 12:3031.01.2015 12:3031.01.2015 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411708Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные шамотные Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия огнеупорные шамотные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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