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Номер извещения
ГП817241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку специальной одежды и обуви, СИЗ для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2018 09:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Контактный телефон
+7 3466 31-25-25 доб. 146103
Факс
+7 495 984-10-12 доб. 0
Адрес электронной почты
elena.povkh@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Повх Елена Не
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 149
Кол-во: 84
Кол-во: 149
Кол-во: 149
Кол-во: 149
Кол-во: 1
Кол-во: 59
Кол-во: 2
Кол-во: 404
Кол-во: 162
Кол-во: 102
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 38
Кол-во: 36
Кол-во: 48
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 951
Кол-во: 215
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 70
Кол-во: 91
Кол-во: 308
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 263
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 93
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 32
Кол-во: 142
Кол-во: 85
Кол-во: 45
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 24
Кол-во: 26
Кол-во: 11
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 179
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 140
Кол-во: 59
Кол-во: 73
Кол-во: 6
Кол-во: 55
Кол-во: 13
Кол-во: 165
Кол-во: 82
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 84
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 113
Кол-во: 206
Кол-во: 70
Кол-во: 7
Кол-во: 49
Кол-во: 149
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 559
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 74
Кол-во: 46
Кол-во: 57
Кол-во: 53
Кол-во: 82
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 126
Кол-во: 80
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 98
Кол-во: 34
Кол-во: 12
Кол-во: 121
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 80
Кол-во: 90
Кол-во: 24
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 226
Кол-во: 226
Кол-во: 84
Кол-во: 62
Кол-во: 126
Кол-во: 32
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 62
Кол-во: 46
Кол-во: 58
Кол-во: 13
Кол-во: 79
Кол-во: 96
Кол-во: 66
Кол-во: 1
Кол-во: 192
Кол-во: 139
Кол-во: 28
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 70
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 55
Кол-во: 34
Кол-во: 30
Кол-во: 720
Кол-во: 112
Кол-во: 43
Кол-во: 44
Кол-во: 122
Кол-во: 1
Кол-во: 150
Кол-во: 15
Кол-во: 55
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 83
Кол-во: 71
Кол-во: 20
Кол-во: 36
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 51
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 48
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 3600
Кол-во: 80
Кол-во: 93
Кол-во: 155
Кол-во: 155
Кол-во: 30
Кол-во: 360
Кол-во: 98
Кол-во: 49
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 474
Кол-во: 93
Кол-во: 2
Кол-во: 142
Кол-во: 445
Кол-во: 10
Кол-во: 106
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 48
Кол-во: 48
Кол-во: 2
Кол-во: 89
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 155
Кол-во: 155
Кол-во: 131
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 102
Кол-во: 102
Кол-во: 102
Кол-во: 495
Кол-во: 2
Кол-во: 101
Кол-во: 190
Кол-во: 86
Кол-во: 30
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 96
Кол-во: 3400
Кол-во: 2000
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 70
Кол-во: 700
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 45
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 8
Кол-во: 70
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 40
Кол-во: 4872
Кол-во: 210
Кол-во: 210
Кол-во: 210
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 600
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 250
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 28
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