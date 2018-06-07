Открытый запрос предложений на поставку специальной одежды и обуви, СИЗ для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

Цена договора и требования к обеспечению

121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Очки защитные" Кол-во: 40

"Позиция 2" "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканных материалов" Кол-во: 149

"Позиция 3" "Наушники противошумные" Кол-во: 84

"Позиция 4" "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги" Кол-во: 149

"Позиция 5" "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги" Кол-во: 149

"Позиция 6" "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги" Кол-во: 149

"Позиция 7" "Щиток защитный сварщика" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Чулок вкладной (искусственный мех) для резиновых сапог" Кол-во: 59

"Позиция 9" "Халат медицинский" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Футболка с коротким рукавом" Кол-во: 404

"Позиция 11" "Футболка с длинным рукавом" Кол-во: 162

"Позиция 12" "Футболка ИТР "Поло" с коротким рукавом (цвет серый)" Кол-во: 102

"Позиция 13" "Фартук для работников пищевой промышленности" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Фартук виниловый" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Туфли кожанные женские" Кол-во: 7

"Позиция 16" "Сменный патрон к полумаске и полнолицевой маске" Кол-во: 38

"Позиция 17" "Сменная защитная пленка для полнолицевой маске" Кол-во: 36

"Позиция 18" "Сапоги резиновые с жестким подноском" Кол-во: 48

"Позиция 19" "Сапоги резиновые" Кол-во: 7

"Позиция 20" "Сапоги кожаные с жестким подноском" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Сапоги болотные с жестким подноском" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Сапоги зимние с жестким подноском + светоотражающая полоса" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Полумаска со сменными фильтрами (в комплектес коробками фильтров)" Кол-во: 18

"Позиция 24" "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном (для сварщика)" Кол-во: 951

"Позиция 25" "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном" Кол-во: 215

"Позиция 26" "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М" Кол-во: 50

"Позиция 27" "Полнолицевая маска 3М со сменными фильтрами (в комплекте с коробками фильтров)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Подшлемник утепленный для сварщика" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Подшлемник под каску" Кол-во: 70

"Позиция 30" "Плащ влагозащитный с капюшоном" Кол-во: 91

"Позиция 31" "Очки защитные открытые" Кол-во: 308

"Позиция 32" "Очки защитные закрытые (для токаря)" Кол-во: 14

"Позиция 33" "Очки открытые для газосварщика с затемнением" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Очки закрытые газосварщика с откидной линзой" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Нарукавники трикотажные" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Нарукавники полимерные" Кол-во: 263

"Позиция 37" "Наколенники" Кол-во: 9

"Позиция 38" "Маска защитная сварщика (автоматический затемняющийся светофильтр). Степень затемнения: 4-в осветленном состоянии, 9-13 (плавная регулировка)" Кол-во: 3

"Позиция 39" "Маска для защиты лица от пониженных температур" Кол-во: 93

"Позиция 40" "Куртка ИТР мужская для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Куртка ИТР мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Куртка мужская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)" Кол-во: 32

"Позиция 46" "Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)" Кол-во: 142

"Позиция 47" "Костюм противоэнцефалитный из термостойких тканей (куртка с капюшоном и брюки)" Кол-во: 85

"Позиция 48" "Костюм ИТР мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 45

"Позиция 49" "Костюм женский для уборки помещений (куртка + брюки)" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Костюм для работников пищевой промышленности" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой -(куртка удлиненная, полукомбинезон)" Кол-во: 13

"Позиция 52" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур, от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени из антистатичной ткани (куртка удлиненная, полукомбинезон)" Кол-во: 24

"Позиция 53" "Костюм мужской из антистатичной ткани для защиты от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени (куртка + брюки)" Кол-во: 26

"Позиция 54" "Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + полукомбинезон)" Кол-во: 11

"Позиция 55" "Костюм ИТР женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + брюки)" Кол-во: 10

"Позиция 56" "Комплект для защиты от пониженных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины (куртка с капюшоном, брюки, жилет и головной убор (подшлемник))" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Комплект для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины (сварщик) (состоит из куртки, брюк и головного убора (подшлемник))" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Головной убор для защиты от пониженных температур рабочий (шапка шерстяная)" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Головной убор для защиты от пониженных температур ИТР (шапка ушанка)" Кол-во: 32

"Позиция 60" "Вкладыши противошумные 3М соединенные между собой гибкой дужкой" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Предфильтр "5925"" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Колпак медицинский" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Каскетка (каска-бейсболка)" Кол-во: 179

"Позиция 64" "Жилет сигнальный для стажера" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Каска для стажера (зеленая)" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Каска рабочая (красная)" Кол-во: 140

"Позиция 67" "Каска ИТР (цвет белый)" Кол-во: 59

"Позиция 68" "Жилет утепленный (меховой)" Кол-во: 73

"Позиция 69" "Держатель 501 предфильтр 5911,5925 "3М"" Кол-во: 6

"Позиция 70" "Вкладыши противошумные 3М" Кол-во: 55

"Позиция 71" "Полуботинки кожаные с жестким подноском (светлая подошва)" Кол-во: 13

"Позиция 72" "Полуботинки кожаные мужские с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)" Кол-во: 165

"Позиция 73" "Ботинки кожаные мужские утепленные с жестким подноском" Кол-во: 82

"Позиция 74" "Ботинки кожанные женские утепленные с жестким подноском" Кол-во: 16

"Позиция 75" "Ботинки (или сапоги) утепленные кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Привязь страховочная" Кол-во: 84

"Позиция 77" "Щиток защитный лицевой с креплением на голову" Кол-во: 4

"Позиция 78" "Ботинки войлочные зимние" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Ботинки женские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)" Кол-во: 113

"Позиция 82" "Белье нательное утепленное" Кол-во: 206

"Позиция 83" "Куртка флисовая" Кол-во: 70

"Позиция 84" "Подшлемник для сварщика" Кол-во: 7

"Позиция 85" "Полуботинки женские кожаные с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)" Кол-во: 49

"Позиция 86" "Жилет сигнальный" Кол-во: 149

"Позиция 87" "Костюм ИТР мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка + брюки или полукомбинезон на выбор работника)" Кол-во: 36