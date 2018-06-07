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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку специальной одежды и обуви, СИЗ для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Открытый запрос предложений на поставку специальной одежды и обуви, СИЗ для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 15:0007.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817241Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиНижневартовск Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку специальной одежды и обуви, СИЗ для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2018 09:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение к ТЗ №1/1 РСНВ

    Приложение к ТЗ №1/2 РСГ

    Приложение к ТЗ №1/3 РСП

    Приложение к ТЗ №1/4 РСН

    Приложение к ТЗ №1/5 РСЮ

    Приложение к ТЗ №2

    Приложение к ТЗ №3

    Приложение к ТЗ №4

    Приложение к ТЗ №5

    КП РСГ

    КП РСН

    КП РСНВ

    КП РСЮ

    КП РСП

    Заявка на участие

    Заявка на участие в аккредитации

    Рамочный договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25 доб. 146103

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    elena.povkh@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Повх Елена Не

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817241Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканных материалов"

    Кол-во: 149

    "Позиция 3"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 84

    "Позиция 4"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 149

    "Позиция 5"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 149

    "Позиция 6"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 149

    "Позиция 7"

    "Щиток защитный сварщика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Чулок вкладной (искусственный мех) для резиновых сапог"

    Кол-во: 59

    "Позиция 9"

    "Халат медицинский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Футболка с коротким рукавом"

    Кол-во: 404

    "Позиция 11"

    "Футболка с длинным рукавом"

    Кол-во: 162

    "Позиция 12"

    "Футболка ИТР "Поло" с коротким рукавом (цвет серый)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 13"

    "Фартук для работников пищевой промышленности"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Фартук виниловый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Туфли кожанные женские"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Сменный патрон к полумаске и полнолицевой маске"

    Кол-во: 38

    "Позиция 17"

    "Сменная защитная пленка для полнолицевой маске"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Сапоги резиновые с жестким подноском"

    Кол-во: 48

    "Позиция 19"

    "Сапоги резиновые"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Сапоги болотные с жестким подноском"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Сапоги зимние с жестким подноском + светоотражающая полоса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Полумаска со сменными фильтрами (в комплектес коробками фильтров)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном (для сварщика)"

    Кол-во: 951

    "Позиция 25"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном"

    Кол-во: 215

    "Позиция 26"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Полнолицевая маска 3М со сменными фильтрами (в комплекте с коробками фильтров)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Подшлемник утепленный для сварщика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 70

    "Позиция 30"

    "Плащ влагозащитный с капюшоном"

    Кол-во: 91

    "Позиция 31"

    "Очки защитные открытые"

    Кол-во: 308

    "Позиция 32"

    "Очки защитные закрытые (для токаря)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 33"

    "Очки открытые для газосварщика с затемнением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Очки закрытые газосварщика с откидной линзой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Нарукавники трикотажные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Нарукавники полимерные"

    Кол-во: 263

    "Позиция 37"

    "Наколенники"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Маска защитная сварщика (автоматический затемняющийся светофильтр). Степень затемнения: 4-в осветленном состоянии, 9-13 (плавная регулировка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Маска для защиты лица от пониженных температур"

    Кол-во: 93

    "Позиция 40"

    "Куртка ИТР мужская для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Куртка ИТР мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Куртка мужская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 46"

    "Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)"

    Кол-во: 142

    "Позиция 47"

    "Костюм противоэнцефалитный из термостойких тканей (куртка с капюшоном и брюки)"

    Кол-во: 85

    "Позиция 48"

    "Костюм ИТР мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 45

    "Позиция 49"

    "Костюм женский для уборки помещений (куртка + брюки)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Костюм для работников пищевой промышленности"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой -(куртка удлиненная, полукомбинезон)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 52"

    "Костюм мужской для защиты от пониженных температур, от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени из антистатичной ткани (куртка удлиненная, полукомбинезон)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 53"

    "Костюм мужской из антистатичной ткани для защиты от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени (куртка + брюки)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 54"

    "Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + полукомбинезон)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 55"

    "Костюм ИТР женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + брюки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Комплект для защиты от пониженных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины (куртка с капюшоном, брюки, жилет и головной убор (подшлемник))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Комплект для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины (сварщик) (состоит из куртки, брюк и головного убора (подшлемник))"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур рабочий (шапка шерстяная)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур ИТР (шапка ушанка)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 60"

    "Вкладыши противошумные 3М соединенные между собой гибкой дужкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Предфильтр "5925""

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Колпак медицинский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Каскетка (каска-бейсболка)"

    Кол-во: 179

    "Позиция 64"

    "Жилет сигнальный для стажера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Каска для стажера (зеленая)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Каска рабочая (красная)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 67"

    "Каска ИТР (цвет белый)"

    Кол-во: 59

    "Позиция 68"

    "Жилет утепленный (меховой)"

    Кол-во: 73

    "Позиция 69"

    "Держатель 501 предфильтр 5911,5925 "3М""

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Вкладыши противошумные 3М"

    Кол-во: 55

    "Позиция 71"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 72"

    "Полуботинки кожаные мужские с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)"

    Кол-во: 165

    "Позиция 73"

    "Ботинки кожаные мужские утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 82

    "Позиция 74"

    "Ботинки кожанные женские утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 16

    "Позиция 75"

    "Ботинки (или сапоги) утепленные кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Привязь страховочная"

    Кол-во: 84

    "Позиция 77"

    "Щиток защитный лицевой с креплением на голову"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Ботинки войлочные зимние"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Ботинки женские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 113

    "Позиция 82"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 206

    "Позиция 83"

    "Куртка флисовая"

    Кол-во: 70

    "Позиция 84"

    "Подшлемник для сварщика"

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "Полуботинки женские кожаные с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 86"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 149

    "Позиция 87"

    "Костюм ИТР мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка + брюки или полукомбинезон на выбор работника)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 88"

    "Костюм ИТР женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка + брюки или полукомбинезон на выбор работника)"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817241Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток защитный лицевой НБТ-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Халат из смешанных тканей ИТР. Цвет серый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Футболка с коротким рукавом"

    Кол-во: 559

    "Позиция 4"

    "Фартук прорезиненный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Фартук виниловый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Туфли кожаные для общехозяйственных работ Цвет белый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Сапоги резиновые ПВХ с металлическим подноском 200Дж"

    Кол-во: 74

    "Позиция 8"

    "Сапоги резиновые болотные"

    Кол-во: 46

    "Позиция 9"

    "Сапоги кожаные с металлическим подноском"

    Кол-во: 57

    "Позиция 10"

    "Сапоги Cordura Ладога зимние светоотражающая полоса,проклеенные швы."

    Кол-во: 53

    "Позиция 11"

    "Рабочие сандали мужские летние черные."

    Кол-во: 82

    "Позиция 12"

    "Рабочие сандали женские белые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Полусапожки кожаные утепленные с жестким подноском ИТР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8710"

    Кол-во: 126

    "Позиция 15"

    "Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт с перфорацией Артикул: 5.148"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Полуботинки женские кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском ( белая специальная подошва в обуви)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 98

    "Позиция 19"

    "Плащ нейлоновый"

    Кол-во: 34

    "Позиция 20"

    "Плащ влагозащитный с капюшоном"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Очки защитные открытые"

    Кол-во: 121

    "Позиция 22"

    "Очки защитные закрытые (для токаря)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Очки защитные закрытого типа с антизапотевающим покрытием."

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Нарукавники полимерные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 25"

    "Маска для защиты лица от пониженных температур"

    Кол-во: 90

    "Позиция 26"

    "Куртка ИТР зимняя"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Куртка ИТР (куртка со съемным капюшоном)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Костюм сварщика летний (состоит из куртки, брюк и головного убора (подшлемник))"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Костюм сварщика зимний (куртка с капюшоном, брюки, жилет и головной убор (подшлемник))"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Костюм химзащиты Л-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Костюм рабочий летний (куртка и полукомбинезон)"

    Кол-во: 226

    "Позиция 32"

    "Костюм рабочий (куртка и полукомбинезон)"

    Кол-во: 226

    "Позиция 33"

    "Костюм противоэнцефалитный из термостойких тканей (куртка с капюшоном и брюки)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 34"

    "Костюм ИТР (куртка со съемным капюшоном, брюки)."

    Кол-во: 62

    "Позиция 35"

    "Костюм зимний рабочий (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет)"

    Кол-во: 126

    "Позиция 36"

    "Костюм зимний ИТР (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 37"

    "Костюм влагозащитный для ИТР (куртка с капюшеном+брюки)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 38"

    "Кепка антистатическая ткань основное производство"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Кепка антистатическая ткань вспомогательное /производство/оперативные службы (ЭМЦ) /ремонтные службы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Каскетка (каска-бейсболка) антистатическая ткань"

    Кол-во: 75

    "Позиция 41"

    "Каска рабочая (красная)"

    Кол-во: 62

    "Позиция 42"

    "Каска ИТР (цвет белый)"

    Кол-во: 46

    "Позиция 43"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур рабочий ОПЗ (шапка шерстяная)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 44"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур ИТР (шапка ушанка)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 45"

    "Галоши на валенки"

    Кол-во: 79

    "Позиция 46"

    "Ботинки кожаные утепленные с композитным подноском "Курьер""

    Кол-во: 96

    "Позиция 47"

    "Ботинки кожаные с водостойкой пропиткой."

    Кол-во: 66

    "Позиция 48"

    "Ботинки диэлектрические"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 192

    "Позиция 50"

    "Валенки обычные"

    Кол-во: 139

    "Позиция 51"

    "Ботинки кожаные ТЕКТОНИТ с композитным подноском"

    Кол-во: 28

    Лот 3

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817241Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щиток защитный лицевой НБТ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект для защиты от электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Пояс предохранительный (страховка на высоте)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Очки защитные для газовой резки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Маска защитная сварщика (автоматический затемняющийся светофильтр). Степень затемнения: 4-в осветленном состоянии, 9-13 (плавная регулировка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 70

    "Позиция 7"

    "Халат из смешанных тканей ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Футболка с длинным рукавом (летняя) удлененная под заправку"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Фартук виниловый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Туфли кожаные для общехозяйственных работ ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Сапоги резиновые ПВХ с металлическим подноском 200Дж"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Сапоги кожаные с металлическим подноском"

    Кол-во: 55

    "Позиция 13"

    "Сапоги Cordura Ладога зимние светоотражающая полоса,проклеенные швы."

    Кол-во: 34

    "Позиция 14"

    "Полусапожки кожаные утепленные с жестким подноском ИТР"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М 8710"

    Кол-во: 720

    "Позиция 16"

    "Полуботинки мужские кожаные Неогард-Лайт с перфорацией Артикул: 5.148"

    Кол-во: 112

    "Позиция 17"

    "Полуботинки женские кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 43

    "Позиция 18"

    "Плащ нейлоновый"

    Кол-во: 44

    "Позиция 19"

    "Очки защитные открытые"

    Кол-во: 122

    "Позиция 20"

    "Очки защитные закрытые (для токаря)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Нарукавники полимерные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Куртка ИТР зимняя мужская"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Костюм(летний) ИТР мужской. (куртка со съемным капюшоном, брюки)."

    Кол-во: 55

    "Позиция 24"

    "Костюм(летний) ИТР женский. (куртка со съемным капюшоном, брюки)."

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Костюм сварщика летний (состоит из куртки, брюк и головного убора (подшлемник))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Костюм сварщика зимний (куртка с капюшоном, брюки, жилет и головной убор (подшлемник))"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Костюм противоэнцефалитный из термостойких тканей (куртка с капюшоном и брюки)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 28"

    "Костюм летний рабочий (куртка и полукомбинезон) мужской"

    Кол-во: 83

    "Позиция 29"

    "Костюм летний рабочий (куртка и полукомбинезон) женский"

    Кол-во: 71

    "Позиция 30"

    "Костюм зимний рабочий (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет) женский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Костюм зимний рабочий (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет) мужской"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Костюм зимний ИТР (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет) мужской"

    Кол-во: 22

    "Позиция 33"

    "Костюм зимний ИТР (куртка удлиненная, полукомбинезон, жилет) женский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Костюм влагозащитный для ИТР (куртка с капюшеном+брюки)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Каскетка (каска-бейсболка) антистатическая ткань"

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    "Ботинки летние кожаные с жестким подноском мужские"

    Кол-во: 51

    "Позиция 37"

    "Ботинки летние кожаные с жестким подноском женские"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Ботинки зимние кожаные утепленные с жестким подноском мужские"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Ботинки зимние кожаные утепленные с жестким подноском женские"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 48

    "Позиция 41"

    "Жилет утепленный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Наколенники"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Куртка ИТР зимняя женская"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Ботинки диэлектрические"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817241Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм Клининг для уборщицы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пояс предохранительный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Фартук из полимерных материалов с нагрудником"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Cапоги зимние "Югра""

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Костюм из смесовых тканей для защиты от ОПЗ и МВ летний."

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Перчатки х/б с покрытием лад. 7.721"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 8"

    "Перчатки с защитным покрытием, нефтеморозостойкие"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей"

    Кол-во: 93

    "Позиция 10"

    "Костюм рабочий зимний ГОЛЬФ 2.058"

    Кол-во: 155

    "Позиция 11"

    "Костюм рабочий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон) - вспомогательное производство ГОЛЬФ"

    Кол-во: 155

    "Позиция 12"

    "Щиток защитный лицевой «НБТ1 ВИЗИОН®» Конструкция: экран из оптически прозрачного термостойкого поликарбоната толщиной 1 мм, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, наголовное крепление и козырек из термостойкой пластмассы. Защитные свойства: защита от воздействия твердых частиц"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Футболка с коротким рукавом"

    Кол-во: 360

    "Позиция 14"

    "Футболка ИТР "Поло" с коротким рукавом"

    Кол-во: 98

    "Позиция 15"

    "Фартук виниловый"

    Кол-во: 49

    "Позиция 16"

    "Сапоги резиновые с жестким подноском"

    Кол-во: 96

    "Позиция 17"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 96

    "Позиция 18"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) с дополнительной защитой от органических паров (степень защиты FFP3)"

    Кол-во: 474

    "Позиция 19"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском ( белая специальная подошва в обуви)"

    Кол-во: 93

    "Позиция 20"

    "Подшлемник утепленный для сварщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 142

    "Позиция 22"

    "Очки защитные открытые (дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица, носовая перемычка из мягкого нескользящего материала)"

    Кол-во: 445

    "Позиция 23"

    "Очки защитные закрытые (для токаря)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Маска для защиты лица от пониженных температур"

    Кол-во: 106

    "Позиция 25"

    "Куртка ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (III, IV и особые климатические пояса)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Костюм рабочий для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон) - вспомогательное производство"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Костюм ИТР мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 48

    "Позиция 28"

    "Костюм ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка со съемным капюшоном, брюки)."

    Кол-во: 48

    "Позиция 29"

    "Костюм женский для уборки помещений (состоит из куртки и брюк)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов из термостойких тканей. (ЭМЦ)"

    Кол-во: 89

    "Позиция 31"

    "Кепка ИТР антистатическая ткань"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Кепка антистатическая ткань вспомогательное /производство/оперативные службы (ЭМЦ) /ремонтные службы"

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Каскетка (каска-бейсболка) антистатическая ткань"

    Кол-во: 155

    "Позиция 34"

    "Каска рабочая (красная)"

    Кол-во: 155

    "Позиция 35"

    "Жилет утепленный (меховой) Смесовая ткань, с масло- и водоотталкивающей отделкой (65 % полиэстер, 35% хлопок) Утеплитель: натуральная овчина"

    Кол-во: 131

    "Позиция 36"

    "Жилет сигнальный (Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 37"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур рабочий ОПЗ (шапка шерстяная)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 38"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур ИТР (шапка ушанка)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Галоши на валенки"

    Кол-во: 80

    "Позиция 40"

    "Вкладыши (беруши) 1271 "3М" многораз. в инд. упак. со шнур.25Дб."

    Кол-во: 80

    "Позиция 41"

    "Валенки обычные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Ботинки кожанные женские утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 102

    "Позиция 43"

    "Ботинки (или сапоги) утепленные кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);"

    Кол-во: 102

    "Позиция 44"

    "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 102

    "Позиция 45"

    "Белье нательное утепленное (Трикотаж на основе хлопчатобумажной пряжи с начесом или смесовой шерстяной пряжи с содержанием шерсти не менее 35 %; плотность – не менее 250 г/м2)"

    Кол-во: 495

    "Позиция 46"

    "Подшлемник для сварщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Плащ влагозащитный с капюшоном"

    Кол-во: 101

    "Позиция 48"

    "Нарукавники полимерные"

    Кол-во: 190

    "Позиция 49"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 86

    "Позиция 50"

    "Каска ИТР (цвет белый)"

    Кол-во: 30

    Лот 5

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817241Подведение итогов не позднее Договор поставкиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    100,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фартук виниловый"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Сменный патрон к полумаске и полнолицевой маске"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Сменная защитная пленка для полнолицевой маске"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сапоги резиновые с жестким подноском"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Сапоги кожаные с жестким подноском"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Сапоги болотные с жестким подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Сапоги зимние с жестким подноском + светоотражающая полоса"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Предфильтр "5925""

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Полумаска со сменными фильтрами (в комплектес коробками фильтров)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном (для сварщика)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 11"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М - с клапаном"

    Кол-во: 3400

    "Позиция 12"

    "Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3М"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Полнолицевая маска 3М со сменными фильтрами (в комплекте с коробками фильтров)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Подшлемник утепленный для сварщика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Подшлемник для сварщика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Плащ влагозащитный с капюшоном"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Очки защитные открытые"

    Кол-во: 700

    "Позиция 18"

    "Очки защитные закрытые (для токаря)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 19"

    "Очки закрытые газосварщика с откидной линзой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Нарукавники трикотажные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Нарукавники полимерные"

    Кол-во: 300

    "Позиция 22"

    "Маска защитная сварщика (автоматический затемняющийся светофильтр). Степень затемнения: 4-в осветленном состоянии, 9-13 (плавная регулировка)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Маска для защиты лица от пониженных температур"

    Кол-во: 250

    "Позиция 24"

    "Куртка ИТР мужская для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Куртка ИТР женская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Куртка мужская из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 29"

    "Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка и полукомбинезон или брюки на выбор работника)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Костюм противоэнцефалитный из термостойких тканей (куртка с капюшоном и брюки)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Костюм ИТР мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Костюм ИТР женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка + брюки или полукомбинезон на выбор работника)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Костюм ИТР мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой (куртка + брюки или полукомбинезон на выбор работника)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Костюм для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой -(куртка удлиненная, полукомбинезон)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 35"

    "Костюм мужской для защиты от пониженных температур, от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени из антистатичной ткани (куртка удлиненная, полукомбинезон)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Костюм мужской из антистатичной ткани для защиты от нефтепродуктов и кратковременного воздействия пламени (куртка + брюки)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 37"

    "Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + полукомбинезон)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Костюм ИТР женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке (удлиненная куртка + брюки)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Комплект для защиты от пониженных температур, искр, брызг расплавленного металла, окалины (куртка с капюшоном, брюки, жилет и головной убор (подшлемник))"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Комплект для защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины (сварщик) (состоит из куртки, брюк и головного убора (подшлемник))"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Каскетка (каска-бейсболка)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 42"

    "Жилет сигнальный для стажера"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Каска для стажера (зеленая)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Каска рабочая (красная)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Каска ИТР (цвет белый)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Жилет утепленный (меховой)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Жилет сигнальный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 48"

    "Держатель 501 предфильтр 5911,5925 "3М""

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур рабочий (шапка шерстяная)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 50"

    "Головной убор для защиты от пониженных температур ИТР (шапка ушанка)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Вкладыши противошумные 3М соединенные между собой гибкой дужкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Полуботинки кожаные мужские с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Полуботинки женские кожаные с жестким подноском с перфорацией (светлая подошва)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Ботинки кожаные мужские утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Ботинки (или сапоги) утепленные кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от искр и брызг расплавленного металла (для сварщиков);"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Ботинки женские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Ботинки мужские кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 59"

    "Очки защитные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканных материалов"

    Кол-во: 4872

    "Позиция 61"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 210

    "Позиция 62"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 210

    "Позиция 63"

    "Комплект для защиты от воздействия электрической дуги"

    Кол-во: 210

    "Позиция 64"

    "Щиток защитный лицевой с креплением на голову"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Чулок вкладной (искусственный мех) для резиновых сапог"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Футболка с коротким рукавом"

    Кол-во: 500

    "Позиция 67"

    "Футболка с длинным рукавом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Футболка ИТР "Поло" с коротким рукавом (цвет серый)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 69"

    "Белье нательное утепленное"

    Кол-во: 600

    "Позиция 70"

    "Полуботинки кожаные с жестким подноском (светлая подошва)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Куртка ИТР мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Подшлемник под каску"

    Кол-во: 250

    "Позиция 73"

    "Щиток защитный сварщика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Ботинки войлочные зимние"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Ботинки кожанные женские утепленные с жестким подноском"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Вкладыши противошумные 3М"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Куртка флисовая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 78"

    "Наколенники"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Привязь страховочная"

    Кол-во: 28

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