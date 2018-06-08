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Номер извещения
ГП817217
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1874
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ant.kuznetsov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
221 660,036
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Жд ст. Селихин Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)/Жд ст. Хабаровск-2 Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.716
Кол-во: 4.335
Кол-во: 4.49
Кол-во: 20.622
Кол-во: 49.388
Кол-во: 83.237
Кол-во: 125.006
Кол-во: 122.794
Кол-во: 569.997
Кол-во: 481.587
Кол-во: 10.947
Кол-во: 34.404
Кол-во: 31.277
Кол-во: 531.706
Кол-во: 19597.362
Кол-во: 6.33
Кол-во: 49436.519
Кол-во: 39567.5
Кол-во: 43939.937
Кол-во: 631.706
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