Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т40/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12-К60-T40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)" Кол-во: 3.716

"Позиция 2" "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т40/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12-К60-T40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)" Кол-во: 4.335

"Позиция 3" "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, НПЭПК-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1" Кол-во: 4.49

"Позиция 4" "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 20.622

"Позиция 5" "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 49.388

"Позиция 6" "Труба ОШ-D-1020х17 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1020х17 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 83.237

"Позиция 7" "Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 125.006

"Позиция 8" "Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 122.794

"Позиция 9" "Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 569.997

"Позиция 10" "Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)" Кол-во: 481.587

"Позиция 11" "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х26,3-К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)" Кол-во: 10.947

"Позиция 12" "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х26,3-К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)" Кол-во: 34.404

"Позиция 13" "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Трубу ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011" Кол-во: 31.277

"Позиция 14" "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Трубу ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011" Кол-во: 531.706

"Позиция 15" "Труба ОШ-D-1220х24,6 мм с заглушками, Х70-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014 (Труба ОШ-D-1220х24,6-Х70-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1 ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)" Кол-во: 19597.362

"Позиция 16" "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015)" Кол-во: 6.33

"Позиция 17" "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)" Кол-во: 49436.519

"Позиция 18" "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)" Кол-во: 39567.5

"Позиция 19" "Труба ОШ-D-1220х17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014 (Труба ОШ-D-1220x17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)" Кол-во: 43939.937

"Позиция 20" "Труба 1220х36,0 мм с заглушками, Х60-I, КCU при t=-60C, КCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Рраб=9,8МПа, ТУ 1381-027-00186654-2013, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014" Кол-во: 631.706