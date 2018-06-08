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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)

    Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 19:0908.06.2018 19:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817217Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    договор

    Извещение

    Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1874

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ant.kuznetsov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 17:0025.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817217Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции (221 660,036 тонн)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    221 660,036

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Жд ст. Селихин Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)/Жд ст. Хабаровск-2 Дальневосточной ж.д. (Хабаровский край)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопрвоодительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т40/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12-К60-T40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)"

    Кол-во: 3.716

    "Позиция 2"

    "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т40/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12-К60-T40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)"

    Кол-во: 4.335

    "Позиция 3"

    "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, НПЭПК-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1"

    Кол-во: 4.49

    "Позиция 4"

    "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 20.622

    "Позиция 5"

    "Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-530х12 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 49.388

    "Позиция 6"

    "Труба ОШ-D-1020х17 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1020х17 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 83.237

    "Позиция 7"

    "Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 125.006

    "Позиция 8"

    "Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х32 мм с заглушками К60-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015 ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 122.794

    "Позиция 9"

    "Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 569.997

    "Позиция 10"

    "Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1420х15,7 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1)"

    Кол-во: 481.587

    "Позиция 11"

    "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х26,3-К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)"

    Кол-во: 10.947

    "Позиция 12"

    "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х26,3-К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа с заглушками ТУ 1381-012-05757848-2015)"

    Кол-во: 34.404

    "Позиция 13"

    "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Трубу ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011"

    Кол-во: 31.277

    "Позиция 14"

    "Труба ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Трубу ОШ-D-1220х26,3 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011"

    Кол-во: 531.706

    "Позиция 15"

    "Труба ОШ-D-1220х24,6 мм с заглушками, Х70-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014 (Труба ОШ-D-1220х24,6-Х70-Т20/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1 ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)"

    Кол-во: 19597.362

    "Позиция 16"

    "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т40/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками К60-Т40/60 Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015)"

    Кол-во: 6.33

    "Позиция 17"

    "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)"

    Кол-во: 49436.519

    "Позиция 18"

    "Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8 МПа ТУ 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014-2011 (Труба ОШ-D-1220х21,2 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)"

    Кол-во: 39567.5

    "Позиция 19"

    "Труба ОШ-D-1220х17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014 (Труба ОШ-D-1220x17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)"

    Кол-во: 43939.937

    "Позиция 20"

    "Труба 1220х36,0 мм с заглушками, Х60-I, КCU при t=-60C, КCV при t=-20C, ИПГ при t=-20C, Рраб=9,8МПа, ТУ 1381-027-00186654-2013, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014"

    Кол-во: 631.706

    "Позиция 21"

    "Труба ОШ-D-1220х17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Pраб=9,8 МПа 1381-067-00186654-2015, ПЭПк-1-Н ТУ 1390-014-00186654-2015, ВГПк ТУ 1390-005-00186654-2014 (Труба ОШ-D-1220x17,8 мм с заглушками, К60-Т20/60, Рраб=9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2015, ПЭПк-М ТУ 1394-015-05757848-2011 изм.1, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011)"

    Кол-во: 66407.176

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    882 986
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211072941
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    592089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 184 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП010967
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    577379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 383 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211068340
    Поставка вставок диэлектрических
    Поставка вставок диэлектрических
    591690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    563 328
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
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