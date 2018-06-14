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    Главная / Торги / Покупка ткани хлопчатобумажной (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Покупка ткани хлопчатобумажной (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492203Дата и время окончания срока приема заявок Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806492203

    Уникальный номер закупки

    76/47-2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка ткани хлопчатобумажной (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора

    Извещение №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ткани хлопчатобумажные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492203Дата и время окончания срока приема заявок Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806492203Дата окончания срока рассмотрения заявок Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806492203Дата и время проведения Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 10:1527.06.2018 10:1527.06.2018 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492203Подведение итогов не позднее Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 10:1527.06.2018 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492203Подведение итогов не позднее Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ткани хлопчатобумажные

    Начальная цена

    2 591 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предмет договора: ткани хлопчатобумажные в количестве 119 200 усл. ед. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место и условия поставки (выполнения работ): Поставщик обязуется за свой счет, своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми принадлежностями к нему, включая паспорта, сертификаты качества или соответствия и иные документы, обязательные для данного вида Товара и подтверждающие его качество (на бумажном носителе, при согласии Покупателя – в электронном виде). В день отгрузки Товара Поставщик так же обязан передать Покупателю подписанные Поставщиком оригиналы товарных накладных, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты продукции: Оплата производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры на каждую партию Товара. Счет на оплату Товара Поставщик обязан выставить не позднее момента поставки Товара. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) продукции: Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    13.20.20

    Ткани хлопчатобумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.4

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими потребительскими товарами"

    Кол-во: 119200

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