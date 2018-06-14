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Номер извещения
31806492203
Уникальный номер закупки
76/47-2018
Наименование закупки
Покупка ткани хлопчатобумажной (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ткани хлопчатобумажные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492203Дата и время окончания срока приема заявок Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806492203Дата окончания срока рассмотрения заявок Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург
Дата и время проведения
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806492203Дата и время проведения Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 10:1527.06.2018 10:1527.06.2018 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492203Подведение итогов не позднее Ткани хлопчатобумажныеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ткани хлопчатобумажные
Начальная цена
2 591 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предмет договора: ткани хлопчатобумажные в количестве 119 200 усл. ед. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место и условия поставки (выполнения работ): Поставщик обязуется за свой счет, своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми принадлежностями к нему, включая паспорта, сертификаты качества или соответствия и иные документы, обязательные для данного вида Товара и подтверждающие его качество (на бумажном носителе, при согласии Покупателя – в электронном виде). В день отгрузки Товара Поставщик так же обязан передать Покупателю подписанные Поставщиком оригиналы товарных накладных, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
13.20.20
46.49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 119200
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