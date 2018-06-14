Покупка ткани хлопчатобумажной (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)

Условия договора

Предмет договора: ткани хлопчатобумажные в количестве 119 200 усл. ед. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению №76/47-2018 о проведении аукциона на право заключения договора). Установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (в действующей редакции), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место и условия поставки (выполнения работ): Поставщик обязуется за свой счет, своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, со всеми необходимыми принадлежностями к нему, включая паспорта, сертификаты качества или соответствия и иные документы, обязательные для данного вида Товара и подтверждающие его качество (на бумажном носителе, при согласии Покупателя – в электронном виде). В день отгрузки Товара Поставщик так же обязан передать Покупателю подписанные Поставщиком оригиналы товарных накладных, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.Рассчитать логистику >