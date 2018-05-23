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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой»

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    длина стрелы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    шасси, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.151

    Краны на гусеничном ходу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.151

    Краны на гусеничном ходу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.151

    Краны на гусеничном ходу

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    29.10.51

    Автокраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог"

    Кол-во: 1

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    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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