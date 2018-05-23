Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817187 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС

Все закупки и тендеры ИФСК АРКС Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412 Контактный телефон +7 495 783-66-78 Факс -- Адрес электронной почты o.bychkova@arks.ru Ф.И.О. контактного лица Бычкова Оксана Николавна Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы/ Ключевые слова: шасси, кран

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