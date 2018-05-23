www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку спец. техники (краны) для нужд ООО «ТрансКапСтрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран на спецшасси Demag AC250-5 (г/п - 250 тонн) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
28.22.14.151
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гусеничный кран Liebherr LR 1100 или Fuwa Quy100A (г/п - 100 тонн) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
28.22.14.151
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гусеничный кран Fuwa fwx55a (г/п - 50 тонн) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
28.22.14.151
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 19:00 GMT +323.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817187Дата и время окончания срока приема заявок автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 19:0023.05.2018 19:0023.05.2018 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817187Дата и время вскрытия заявок автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817187Подведение итогов не позднее автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокран Ивановец КС-5576Б (г/п - 32 тонн) или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
29.10.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.