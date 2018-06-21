www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806492191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по перемонтажу трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучерова Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806492191Дата и время окончания срока приема заявок Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:00GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806492191Дата и время вскрытия заявок Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.201826.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806492191Дата окончания срока рассмотрения заявок Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.Москва
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 16:0027.06.2018 16:0027.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806492191Подведение итогов не позднее Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перемонтаж трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.
Начальная цена
10 701 073,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
214 021,48 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (одна) условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.