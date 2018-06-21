Выполнение работ по перемонтажу трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806492191 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по перемонтажу трубопроводов приточных камер и тепловых завес с пара на воду в корп. № 21. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД Юридический адрес 125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33 Почтовый адрес 125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33 Контактный телефон +7 495 602-04-31 Факс +7 495 602-04-31 Адрес электронной почты mmzavangard18@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Кучерова Екатерина Андреевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха Ключевые слова: ремонт

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