www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411707
Уникальный номер закупки
79
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку периклазовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Порошок периклазовый ППЭ-88
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Порошок периклазовый ППЭ-88
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.