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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку периклазовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года

    Запрос предложений на поставку периклазовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411707

    Уникальный номер закупки

    79

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку периклазовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение января-июня 2015г. по согласованному графику. Поставка осуществляется партиями по 20 т.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1"

    Кол-во: 60

    Лот 2

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение января-июня 2015г. по согласованному графику. Поставка осуществляется партиями по 20 т.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия огнеупорные периклазовые П-91-15"

    Кол-во: 50

    Лот 3

    Порошок периклазовый ППЭ-88

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411707Дата и время окончания срока приема заявок Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411707Дата и время вскрытия заявок Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2015 17:3031.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.201531.01.2015 17:3031.01.2015 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411707Подведение итогов не позднее Порошок периклазовый ППЭ-88Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Порошок периклазовый ППЭ-88

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение января-июня 2015г. по согласованному графику. Поставка осуществляется партиями по 20 т.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.26

    Производство огнеупоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок периклазовый ППЭ-88"

    Кол-во: 40

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