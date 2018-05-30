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    Главная / Торги / Закупка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Закупка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2018 12:0030.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817182Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817182

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение №2 Запрос ТКП

    Инструкция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13691

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.anyuhina@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817182Подведение итогов не позднее Поставка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР по заявке УГ1000141 для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    29.23.14

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный кассетный для систем вентиляции"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции"

    Кол-во: 450

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Электродвигатель асинхронный взрывозащищенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электрический привод с возвратной пружиной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции "

    Кол-во: 140

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции "

    Кол-во: 600

    "Позиция 9"

    "Вентилятор центробежный для воздушно-тепловой завесы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный карманный для систем вентиляции "

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Электродвигатель вентилятора взрывозащищенный15кВт, 750об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный кассетный для систем вентиляции "

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный кассетный для систем вентиляции "

    Кол-во: 36

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