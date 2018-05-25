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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806491926
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения NormaCS. 700. «ISO TOTAL»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение, и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения Norma CS.700. "ISO Total"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 16:00 GMT +325.05.2018 16:0025.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806491926Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение, и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения Norma CS.700. "ISO Total"Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 16:0025.05.2018 16:0025.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806491926Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение, и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения Norma CS.700. "ISO Total"Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806491926Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение, и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения Norma CS.700. "ISO Total"Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных лицензионных прав на использование, сопровождение, и обновление ранее установленного и используемого программного обеспечения Norma CS.700. "ISO Total"
Начальная цена
819 930,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» в составе закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
62.01.29
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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