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    Главная / Торги / Закупка сантехнических принадлежностей

    Закупка сантехнических принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411704Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сантехникиг. БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411704

    Уникальный номер закупки

    259

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сантехнических принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Свинокомплекс Ивановский
    Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

    Юридический адрес

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Почтовый адрес

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70078

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    v.oshurkov@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ошурков Виталий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Белгород

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сантехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 15:00 GMT +328.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411704Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сантехникиг. Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 15:0028.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411704Дата и время вскрытия заявок Закупка сантехникиг. Белгород

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2014 23:5901.12.2014 23:5901.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411704Подведение итогов не позднее Закупка сантехникиг. Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 23:5901.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411704Подведение итогов не позднее Закупка сантехникиг. Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сантехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Свинокомплекс Ивановский
    Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский

    Адрес местонахождения

    309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПП/PPR PN25 50мм х8,4 мм армированная стекловолокном, 4 м для горячей воды"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Муфта ПП/PPR соединительная 50 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Отвод ПП 90°/50 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Тройник ПП/PPR 50 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Насос циркуляционный UPS 32-80F Grundfos"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Насос циркуляционный UPS 25-60 Grundfos"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Насос циркуляционный Wilo - S 50/10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Муфта ВР (диам. 16х1/2)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 9"

    "Труба металлопластиковая 16х2 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 10"

    "Муфта стальная (Ду 15 мм)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 11"

    "Тройник ВР 16х1/2"х16 (мм)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 12"

    "Труба металлопластиковая 16х2 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Тройник ВР 16х1/2"х16 (мм)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 14"

    "Муфта переходная ВР1"1/2х3/4""

    Кол-во: 108

    "Позиция 15"

    "Кран пожарный чугунный угловой 15кч11р Ду65 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Кран шар. баб ш/ш (ДУ 20 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Кран шар. полив. 3/4 с нос."

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Муфта ВР (диам. 16х1/2)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 19"

    "Муфта стальная (Ду 15 мм)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 20"

    "Заглушка хромированная (15 мм)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 21"

    "Кран шаровый гайка/штуцер бабочка 15 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Сифон гофрированный для ванны 1"1/2х40/50"

    Кол-во: 3

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