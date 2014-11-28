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Номер извещения
ГП411704
Уникальный номер закупки
259
Наименование закупки
Закупка сантехнических принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Почтовый адрес
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70078
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
v.oshurkov@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ошурков Виталий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
г. Белгород
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка сантехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2014 15:00 GMT +328.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411704Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сантехникиг. Белгород
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2014 15:0028.11.2014 15:0028.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411704Дата и время вскрытия заявок Закупка сантехникиг. Белгород
Подведение итогов не позднее
01.12.2014 23:5901.12.2014 23:5901.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411704Подведение итогов не позднее Закупка сантехникиг. Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка сантехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Все закупки и тендеры ЗАО Свинокомплекс Ивановский
Адрес местонахождения
309210, Российская Федерация, Белгородская область, Короча, Корочанская, 1
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 45
Кол-во: 90
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 200
Кол-во: 216
Кол-во: 108
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 216
Кол-во: 216
Кол-во: 216
Кол-во: 80
Кол-во: 3
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