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Номер извещения
ГП817179
Уникальный номер закупки
ЗЦ-1803/159/МТ
Наименование закупки
поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32 доб. 1795
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YReznichenko@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резниченко Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
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Поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2018 20:00 GMT +325.05.2018 20:0025.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817179Дата и время окончания срока приема заявок поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2018 20:0025.05.2018 20:0025.05.2018 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817179Дата и время вскрытия заявок поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 18:0026.06.2018 18:0026.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817179Подведение итогов не позднее поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 18:0026.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817179Подведение итогов не позднее поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работСеверо-Восточный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка систем измерений количества и параметров попутного нефтяного газа (СИКГ) c разработкой конструкторской документации и выполнением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с инструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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