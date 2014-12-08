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Номер извещения
ГП411706
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 317-27-03
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.vasilenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Даниленко Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Закупки и тендеры Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 20:00 GMT +308.12.2014 20:0008.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411706Дата и время окончания срока приема заявок Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 10:0009.12.2014 10:0009.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411706Дата и время вскрытия заявок Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.Брянск
Подведение итогов не позднее
09.12.2014 23:5909.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411706Подведение итогов не позднее Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.12.201409.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411706Подведение итогов не позднее Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Детали горелочного оборудования Weisthaupt для отопительных котлов Viessmann. Поставка в г.Трубчевск Брянской области. Отвечу на все уточняющие вопросы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Список во вложении. Только оригинальные комплектующие.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл. Трубчевский р-н пос. Прогресс ул.Белгородская 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
29.24.4
Документация лота
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