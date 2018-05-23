www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку средств индивидуальной защиты для ЦКАД3 ЦКАД5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 13:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3745
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.loginova@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логинова Лиана Ильдаровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Средства индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 08:30 GMT +323.05.2018 08:3023.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817177Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 08:3023.05.2018 08:3023.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817177Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защитыМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2018 15:0025.05.2018 15:0025.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817177Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства индивидуальной защиты
Начальная цена
1 470 549,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Приложению Заявка на 2 кв СИЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Приложению Заявка на 2 кв СИЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
14
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 77
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 1050
Кол-во: 12000
Кол-во: 3320
Кол-во: 2000
Кол-во: 600
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.