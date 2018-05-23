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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку средств индивидуальной защиты для ЦКАД3 ЦКАД5

    Запрос ценовых предложений на поставку средств индивидуальной защиты для ЦКАД3 ЦКАД5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 08:3023.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817177Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817177

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку средств индивидуальной защиты для ЦКАД3 ЦКАД5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3745

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    l.loginova@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинова Лиана Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2018 08:30 GMT +323.05.2018 08:3023.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817177Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2018 08:3023.05.2018 08:3023.05.2018 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817177Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защитыМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2018 15:0025.05.2018 15:0025.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817177Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201825.05.2018 15:0025.05.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817177Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    1 470 549,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно Приложению Заявка на 2 кв СИЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению Заявка на 2 кв СИЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению Заявка на 2 кв СИЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    14

    Одежда

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги ПВХ мужские с м/п 43/44р"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Шлем пескоструйщика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 77

    "Позиция 4"

    "Аптечка универсальная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Наколенники универсальные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Каска с храповым механизмом (для рабочих) оранжевая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Фартук брезентовый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Нарукавники брезентовые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Жилет стропальщика с логотипом (образец вложен)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Жилет сигнальный оранж с логотипом (образец вложен)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Плащ ПВХ непромокаеый"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 12"

    "Перчатки х/б С ПВХ 5 нитка"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 13"

    "Перчатки нитриловые"

    Кол-во: 3320

    "Позиция 14"

    "Рукавицы брезентовые (2 нитка)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 15"

    "Краги спилковые"

    Кол-во: 600

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