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    Главная / Торги / Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»

    Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 12:0023.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817175

    Уникальный номер закупки

    045ПО_2018-ОЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 13:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    Приложение №2

    Приложение №3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЧЕРНЯХОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817175Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего инструмента, в соответствии с технической спецификацией, для нужд ПАО «НПП «Импульс»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ПРЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ПРЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с ПРЗ"

    Кол-во: 0

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