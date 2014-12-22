Запрос предложений на поставку динасовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение января-июня 2015г. по согласованному графику. Поставка осуществляется партиями по 20 т.