www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП411705
Уникальный номер закупки
78
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку динасовых изделий для нужд ООО "УМЗ" на 1 полугодие 2015 года.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411705Дата и время окончания срока приема заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-10Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411705Дата и время вскрытия заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-10Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 20:5931.01.2015 20:5931.01.2015 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411705Подведение итогов не позднее Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-10Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-10
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411705Дата и время окончания срока приема заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-3Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411705Дата и время вскрытия заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-3Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 20:5931.01.2015 20:5931.01.2015 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411705Подведение итогов не позднее Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-3Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411705Дата и время окончания срока приема заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-6Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411705Дата и время вскрытия заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-6Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 20:5931.01.2015 20:5931.01.2015 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411705Подведение итогов не позднее Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-6Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-6
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2014 08:00 GMT +322.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411705Дата и время окончания срока приема заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-8Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2014 08:0022.12.2014 08:0022.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411705Дата и время вскрытия заявок Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-8Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.01.2015 20:5931.01.2015 20:5931.01.2015 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411705Подведение итогов не позднее Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-8Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изделия динасовые для электросталеплавильных печей ДЭ-8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.