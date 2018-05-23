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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)

    Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2018 10:0023.05.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817181Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень запасных частей

    Перечень бухгалтерских документов

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_M@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 23:5919.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817181Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для грейферов Mantsinen TGS HOPGH. (Калининградская область)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, д.65, территория ЗАО "Содружество-СОЯ". Срок поставки: июнь 2018г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритетным условием оплаты является отсрочка платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнительное кольцо 4015130А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Поддерживающее кольцо V11006014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Сальник 10MU 13355.1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Подшипник зуба 4005110.080.110.MU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Пружинная втулка 0028100.105.090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Стопорное кольцо 10.472.105"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Подшипник гидроцилиндра 440.060.FO.2RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Гидроцилиндр в сборе SCD 090.060.S449"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект гидроцилиндраSCD 090.060.S449 seal "

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Пружинная втулка 0028080.090.080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "РВД TGS130018"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Штуцер HI 1-ERW20S-DKO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Штуцер RI 1-GE20SR3/4-WD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Поддерживающее кольцо V13007021"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Сальник 10MU 11090-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Подшипник зуба 4004130.090.120.MU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Стопорное кольцо 10.472.120"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Подшипник гидроцилиндра 440.070.FO.2RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ремкомплект гидроцилиндра 115.080.S508seal"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "РВД TGS140109"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Штуцер HI 1-ERW20S-DKO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Штуцер RI 1-GE20SR3/4-WD"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Кольцо 4015130А"

    Кол-во: 20

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