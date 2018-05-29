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Номер извещения
ГП817164
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу частей объектов недвижимости Заказчика: - Здание цеха № 038, нежилое строение площадью 10 786,6 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖА, кадастровый № 78:12:0007157:1049, (Инв. № 66(1), рег. №150081 – 2478,20 кв.м.); (Инв. № 66-1, рег. №150082 – 1901,00 кв.м.); (Инв. № 64, рег. №150079 – 1717,70 кв.м.); (Инв. № 64(1), рег. №150079 – 1602,5 кв.м.); (Инв. № 66-6, рег. №150359 – 3087,20 кв.м.); - Здание цеха № 034, нежилое строение площадью 7 630,2 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖБ, кадастровый № 78:12:0007157:1004, (Инв. № 66-10, рег. №150087 – 1177,90 кв.м.); (Инв. № 63, рег. № 150078 – 3359,40 кв.м.); (Инв. № 66-5, рег. № 150086 – 56,30 кв.м.); (Инв. № 66-12(1), рег. № 150088 – 331,70 кв.м.); (Инв. № 66-12, рег. № 150088 – 370,20 кв.м.); (Инв. № 66(2), рег. № 150081 – 1613,70 кв.м.); (Инв. № 66(2)-1, рег. № 150081 – 721,40 кв.м.).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу частей объектов недвижимости Заказчика: - Здание цеха № 038, нежилое строение площадью 10 786,6 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖА, кадастровый № 78:12:0007157:1049, (Инв. № 66(1), рег. №150081 – 2478,20 кв.м.); (Инв. № 66-1, рег. №150082 – 1901,00 кв.м.); (Инв. № 64, рег. №150079 – 1717,70 кв.м.); (Инв. № 64(1), рег. №150079 – 1602,5 кв.м.); (Инв. № 66-6, рег. №150359 – 3087,20 кв.м.); - Здание цеха № 034, нежилое строение площадью 7 630,2 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖБ, кадастровый № 78:12:0007157:1004, (Инв. № 66-10, рег. №150087 – 1177,90 кв.м.); (Инв. № 63, рег. № 150078 – 3359,40 кв.м.); (Инв. № 66-5, рег. № 150086 – 56,30 кв.м.); (Инв. № 66-12(1), рег. № 150088 – 331,70 кв.м.); (Инв. № 66-12, рег. № 150088 – 370,20 кв.м.); (Инв. № 66(2), рег. № 150081 – 1613,70 кв.м.); (Инв. № 66(2)-1, рег. № 150081 – 721,40 кв.м.).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817164Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу частей объектов недвижимости Заказчика: - Здание цеха № 038, нежилое строение площадью 10 786,6 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖА, кадастровый № 78:12:0007157:1049, (Инв. № 66(1), рег. №150081 – 2478,20 кв.м.); (Инв. № 66-1, рег. №150082 – 1901,00 кв.м.); (Инв. № 64, рег. №150079 – 1717,70 кв.м.); (Инв. № 64(1), рег. №150079 – 1602,5 кв.м.); (Инв. № 66-6, рег. №150359 – 3087,20 кв.м.); - Здание цеха № 034, нежилое строение площадью 7 630,2 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖБ, кадастровый № 78:12:0007157:1004, (Инв. № 66-10, рег. №150087 – 1177,90 кв.м.); (Инв. № 63, рег. № 150078 – 3359,40 кв.м.); (Инв. № 66-5, рег. № 150086 – 56,30 кв.м.); (Инв. № 66-12(1), рег. № 150088 – 331,70 кв.м.); (Инв. № 66-12, рег. № 150088 – 370,20 кв.м.); (Инв. № 66(2), рег. № 150081 – 1613,70 кв.м.); (Инв. № 66(2)-1, рег. № 150081 – 721,40 кв.м.). Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса подрядных работ по демонтажу частей объектов недвижимости Заказчика: - Здание цеха № 038, нежилое строение площадью 10 786,6 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖА, кадастровый № 78:12:0007157:1049, (Инв. № 66(1), рег. №150081 – 2478,20 кв.м.); (Инв. № 66-1, рег. №150082 – 1901,00 кв.м.); (Инв. № 64, рег. №150079 – 1717,70 кв.м.); (Инв. № 64(1), рег. №150079 – 1602,5 кв.м.); (Инв. № 66-6, рег. №150359 – 3087,20 кв.м.); - Здание цеха № 034, нежилое строение площадью 7 630,2 кв.м., назначение – нежилое, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 120, литера ЖБ, кадастровый № 78:12:0007157:1004, (Инв. № 66-10, рег. №150087 – 1177,90 кв.м.); (Инв. № 63, рег. № 150078 – 3359,40 кв.м.); (Инв. № 66-5, рег. № 150086 – 56,30 кв.м.); (Инв. № 66-12(1), рег. № 150088 – 331,70 кв.м.); (Инв. № 66-12, рег. № 150088 – 370,20 кв.м.); (Инв. № 66(2), рег. № 150081 – 1613,70 кв.м.); (Инв. № 66(2)-1, рег. № 150081 – 721,40 кв.м.).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОЗ», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
43.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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