"Вулканизационный пресс для стыковки конвейерных лент методом горячей вулканизации"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267 при доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах и до г.Железногорска-Илимского Иркутской обл. при доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >