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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вулканизационный пресс для стыковки конвейерных лент методом горячей вулканизации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-04
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
gizitdinova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гизитдинова Светлана Олеговна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вулканизационный пресс для стыковки конвейерных лент методом горячей вулканизации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вулканизационный пресс для стыковки конвейерных лент методом горячей вулканизации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Коршуниха-Ангарская ВСЖД, код 925701, с подачей на на пути необщего пользования ПАО "Коршуновский ГОК", код 7267 при доставке грузов в крупнотоннажных контейнерах и до г.Железногорска-Илимского Иркутской обл. при доставке автомобильным транспортом до склада Грузополучателя (Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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