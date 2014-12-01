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Номер извещения
31401728970
Уникальный номер закупки
87/1/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2014 18:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.12.201402.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401728970Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
02.12.2014 09:0002.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728970Подведение итогов не позднее На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж
Начальная цена
252 283,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 614,15 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 компл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Московская область, Калужская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
7200000
72.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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