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    Главная / Торги / На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж

    На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401728970Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401728970

    Уникальный номер закупки

    87/1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2014 18:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.12.201402.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401728970Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    02.12.2014 09:0002.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728970Подведение итогов не позднее На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 09:0002.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401728970Подведение итогов не позднее На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на организацию сети интернет розничных точек продаж

    Начальная цена

    252 283,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 614,15 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Московская область, Калужская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 5 Котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    7200000

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    72.4

    Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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