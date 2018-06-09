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    Главная / Торги / Аппарат для проведения рассева

    Аппарат для проведения рассева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 11:0009.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817155Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат для проведения рассева.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817155

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аппарат для проведения рассева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2018 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №5 Реквизиты ЮК

    Приложение №3 ДВБ

    Приложение №2 Проект Спец

    Изменения в извещении

    Приложение №6 ТЗ Аппарат

    Оферта

    Закупочная документация

    Приложение №1 Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-06

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    konovalovev@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Коновалов Евгений Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аппарат для проведения рассева.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201824.07.2018 11:0024.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817155Подведение итогов не позднее Аппарат для проведения рассева.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аппарат для проведения рассева.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, г.Междуреченск, Южная Промзона, Складское Хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. Покупатель производит платежи в счет оплаты продукции на основании результатов приемки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов документов, подтверждающих качество продукции, товарных накладных и счет - фактур, соответствующих результатам приемки и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Датой поставки является дата передачи товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная Промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный с момента подписания Договора Покупателем. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Иные условия поставки согласовываются Сторонами дополнительно
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №1

    17.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для проведения рассева."

    Кол-во: 1

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