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    Главная / Торги / Закуп электродов ОК 67.66 ф4

    Закуп электродов ОК 67.66 ф4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 07:0027.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411703Дата и время окончания срока приема заявок Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411703

    Уникальный номер закупки

    80/406С

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп электродов ОК 67.66 ф4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТСМ № Э-7 от 07.09.2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 07:00 GMT +327.11.2014 07:0027.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411703Дата и время окончания срока приема заявок Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.11.2014 07:0027.11.2014 07:0027.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411703Дата и время вскрытия заявок Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 07:0027.11.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411703Подведение итогов не позднее Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп электродов ОК 67.66 ф4 (ТСМ № Э-7 от 07.09.2013)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралхиммаш"Хибиногорский пер., 33, Екатеринбург, 620010, РоссияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    ТСМ № Э-7 от 07.09.2014

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод ОК 67.66 ф4"

    Кол-во: 1140

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