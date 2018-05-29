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Номер извещения
ГП817148
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Масла и смазки 3-4 квартал 2018г. для нужд АО "УК "Разрез Степной" и АО "Красноярсккрайуголь".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2018 11:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05 доб. 3221
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mmolchanov@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Масла и смазки 3-4 квартал 2018г. для нужд АО "УК "Разрез Степной" и АО "Красноярсккрайуголь".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и смазки 3-4 квартал 2018г. для нужд АО "УК "Разрез Степной" и АО "Красноярсккрайуголь".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставку необходимо осуществлять до складов грузополучателей Филиал АО "Русский Уголь" Черногорск: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 12 км юго-западнее г. Черногорска; Вагонная поставка: ст. Черногорские Копи, Красноярской ЖД; Контейнерная поставка: ст. Абакан, Красноярской ЖД. АО "Красноярсккрайуголь": Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская 15; Контейнерная поставка: ст. Базаиха, Красноярской ЖД; Вагонная поставка: ст. Кильчуг , Красноярской ЖД. ООО "Разрез Саяно-Партизанский": Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21; Контейнерная поставка: ст. Базаиха, Красноярской ЖД; Вагонная поставка: ст. Саянская Абаканское отделение Красноярской ЖД.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.29.110
Документация лота
Кол-во: 640
Кол-во: 80
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 940
Кол-во: 1000
Кол-во: 820
Кол-во: 3280
Кол-во: 7165
Кол-во: 3000
Кол-во: 5
Кол-во: 5680
Кол-во: 2100
Кол-во: 50
Кол-во: 0
Кол-во: 100
Кол-во: 1200
Кол-во: 180
Кол-во: 430
Кол-во: 3
Кол-во: 1700
Кол-во: 0
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 600
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 4000
Кол-во: 14500
Кол-во: 12700
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 1000
Кол-во: 5500
Кол-во: 6000
Кол-во: 2920
Кол-во: 400
Кол-во: 2500
Кол-во: 5000
Кол-во: 400
Кол-во: 3800
Кол-во: 1350
Кол-во: 3900
Кол-во: 6150
Кол-во: 1350
Кол-во: 3900
Кол-во: 12
Кол-во: 0
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 36
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 0
Кол-во: 200
Кол-во: 130
Кол-во: 3
Кол-во: 43600
Кол-во: 400
Кол-во: 180
Кол-во: 0
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